Бизнес-омбудсмен признался в любви к шаурме

Уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов заявил, что старается вести здоровый образ жизни, но иногда позволяет себе шаурму. Такое заявление кандидат в президенты России, председатель Партии роста сделал после публикации данных об исследовании здоровья американского президента Дональда Трампа, сообщает РИА Новости.

Бизнес-омбудсмен рассказал, что раньше ел много чизбургеров и при росте 180 сантиметров весил 115 килограммов. В результате, по его словам, у него развился диабет. «Теперь приходится держать себя в руках. На данный момент все хорошо: рост 180, вес 86, холестерин в норме, чизбургеров больше не ем, хотя люблю и иногда позволяю себе шаурму», — рассказал он, добавив, что ежедневно старается делать не менее 7-10 тысяч шагов, а также занимается бегом.

Ранее главный врач Белого дома выступил перед журналистами с отчетом об обследовании Дональда Трампа. По результатам он пришел к выводу, что 71-летний президент США обладает хорошим здоровьем, несмотря на известную любовь к фастфуду, и способен дальше исполнять свои обязанности.

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