«Яндекс» поможет найти попутчиков на близкие расстояния

«Яндекс» в ближайшее время запустит сервис «Яндекс.Попутка» для поиска попутчиков на близкие расстояния, сообщает РБК.

Речь идет о маршрутах длиной от 10 километров, для пассажиров поездка будет платной. В «Яндексе» при этом отметили, что сервис не коммерческий — для водителей он не означает заработка, а только компенсацию расходов на поездку. Сервис сам будет рекомендовать стоимость, но водители и пассажиры могут договариваться о цене.

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Изданию TJournal в компании сообщили, что «Яндекс.Попутка» будет работать в онлайн-режиме, то есть запланировать поездку, как например в BlaBlaCar, заранее не получится.

При регистрации в приложении пассажир должен будет указать имя и номер мобильного телефона, а также приложить свое фото. В тестовом режиме сервис запустят в Ростовской области и Красноярском крае.

В октябре 2017 года «Яндекс.Такси» начал тестировать тариф «Комбо» для одновременной перевозки пассажиров, которые двигаются в одном направлении. Стоимость поездки по этому тарифу примерно на 20 процентов ниже самого дешевого «Эконома».

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