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Умер музыкант The Zombies и The Kinks Джим Родфорд

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Джим Родфорд
Джим Родфорд

Бас-гитарист известных британских рок-групп The Kinks и The Zombies Джим Родфорд скончался на 77-м году жизни. Сообщение об этом было опубликовано на странице группы The Zombies в Twitter.

«Я с огромным сожалением узнал, что мой дорогой кузен и друг всей жизни Джим Родфорд умер этим утром после падения на лестнице», — рассказал основатель The Zombies Род Арджент. При этом точная причина смерти пока не установлена.

График гастрольного тура группы в этом году расписан на несколько месяцев вперед. Планировалось, что музыканты выступят в Нью-Йорке, Атланте, Чикаго и многих других городах США, а также в канадском Ниагара-Фолс.

Джим Родфорд увлекся музыкой в конце 1950-х годов. Он помог основать группу The Zombies в 1961 году, но сначала отверг предложение стать ее членом, хоть и помогал музыкантам на первых порах. К The Kinks он присоединился в конце 1970-х, оставаясь ее членом до самого распада в 1996 году. Наконец, после этого он вошел в состав The Zombies вместе со своим сыном Стивом.

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