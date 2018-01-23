Семеро магов приехали в Москву хулиганить

Коллектив иллюзионистов приехал в Москву и проведет серию шоу The Illusionists 2.0 в Крокус Сити Холле. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 23 января.

«В рамках большого европейского тура семерка магов и чародеев "похулиганит" в Москве», — говорится в анонсе мероприятия.

1 /7

Команда из семи титулованных иллюзионистов представляет публике фокусы, которые, по словам организаторов, не получится раскрыть, поискав их в интернете. «Это шоу ― сплошные загадки: вот лампочка в пакете, и вдруг пакет внутри лапочки, вот парит бумажная роза, а через секунду она живой цветок. Поверьте, даже бинокль не помогает поймать мастера на подмене», — убеждают они.

Среди участников коллектива — иллюзионисты Энзо, Джеймс Мор, Ю Хо Джин, Луиш де Матош и Эндрю Бассо.

Выступления проходят ежедневно до 28 января. Билеты можно приобрести на сайте Крокус Сити Холла.