Семеро магов приехали в Москву хулиганить

Коллектив иллюзионистов приехал в Москву и проведет серию шоу The Illusionists 2.0 в Крокус Сити Холле. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 23 января.
«В рамках большого европейского тура семерка магов и чародеев "похулиганит" в Москве», — говорится в анонсе мероприятия.
Команда из семи титулованных иллюзионистов представляет публике фокусы, которые, по словам организаторов, не получится раскрыть, поискав их в интернете. «Это шоу ― сплошные загадки: вот лампочка в пакете, и вдруг пакет внутри лапочки, вот парит бумажная роза, а через секунду она живой цветок. Поверьте, даже бинокль не помогает поймать мастера на подмене», — убеждают они.
Второй год подряд мы тут😍 потрясающее шоу! Хотя, честно признаюсь, в том году шоу показалось чуть мощнее ...но мэйби эффект новизны сыграл свою роль🤷🏼♀️ в любом случае, особенно тем, кто не был в прошлом году, могу рекомендовать посетить это мероприятие!!! Иллюзионисты до 28 января в Москве😉 и да, я и в 3ий раз на них пошла бы😁 теперь помимо бесконечных походов на Наталию Орейро, я готова ходить на Иллюзионистов)) ну и на Ванессу Мэй🤔 #theillusionists
Среди участников коллектива — иллюзионисты Энзо, Джеймс Мор, Ю Хо Джин, Луиш де Матош и Эндрю Бассо.
Выступления проходят ежедневно до 28 января. Билеты можно приобрести на сайте Крокус Сити Холла.