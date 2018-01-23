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Саудовская Аравия отказалась от нефти

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Строительство в KAEC
Строительство в KAEC

Саудовская Аравия вступает в постнефтяную эпоху и надеется, что строящиеся «мегаполисы будущего» обеспечат диверсификацию и рост экономики страны. Об этом заявил управляющий директор проекта King Abdullah Economic City (KAEC, Экономический город короля Абдаллы) Фахд аль-Рашид на форуме в Давосе, сообщает CNBC.

«Мы рассчитываем на развитие портов, индустрии развлечений, а также строительство. Мы уверены, что движемся в правильном направлении», — сказал он.

Аль-Рашид курирует создание мегаполиса KAEC, который, как предполагается, будет способствовать росту торговли Саудовской Аравии с остальным миром. Город основан в 2006 году на берегу Красного моря, в 100 километрах от Джидды. Совокупная стоимость проекта оценивается в 100 миллиардов долларов.

В Эр-Рияде считают, что регион, прилегающий к Красному морю, может стать драйвером роста мировой экономики.

В октябре 2017 года Саудовская Аравия объявила о планах по строительству инновационного города Neom на берегу Красного моря. Инвестиции в проект на начальном этапе составят 500 миллиардов долларов, средства выделит правительство королевства, его суверенный фонд и частные инвесторы.

В апреле 2016 года Эр-Рияд обнародовал программу Vision 2030 — долгосрочный план трансформации экономики королевства на следующие 15 лет с целью избавления от нефтяной зависимости.

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