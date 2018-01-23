Со SpaceX сняли обвинение в потере секретного спутника

ВВС США сообщили, что американская компания Илона Маска SpaceX не несет ответственности за потерю секретного военного спутника под кодовым обозначением Zuma. По словам Джона Томпсона, командующего Центром ракетно-космических систем, эксперты, занимающиеся расследованием инцидента, не обнаружили никаких свидетельств ненадежности ракеты-носителя Falcon 9. Об этом сообщает издание ArsTechnica.

Запуск спутника Zuma состоялся в ночь на 8 января 2018 года с помощью Falcon 9. Через восемь минут после старта многоразовая первая ступень носителя в вертикальном положении благополучно опустилась на специальную посадочную площадку. Однако попытка вывести аппарат на расчетную орбиту не увенчалась успехом.

По словам представителей компании, с точки зрения SpaceX миссия прошла успешно. Причиной потери спутника называется неисправность в системе отделения аппарата от ракеты, за которую ответственна компания Northrop Grumman, занимавшаяся компоновкой полезной нагрузки. Как пишет издание, ряд источников сообщил, что Zuma действительно остался прикреплен к ракете и вошел вместе с ней в атмосферу Земли, совершив полтора оборота на орбите.

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