Молодым россиянам предложили ипотеку без первоначального взноса

Для молодых семей могут отменить первоначальный взнос при получении ипотечного кредита. С такой инициативой выступил молодежный парламент при Госдуме, сообщает RT.

Для того чтобы получить ипотеку в банке, молодой семье нужно иметь не менее 30 процентов собственных средств от общей суммы кредита, отметила председатель молодежного парламента Мария Воропаева. «Если разработать такие поправки, что молодая семья сможет получать ипотеку без первоначального взноса, многие семьи получат возможность быстро улучшить свои жилищные условия», — сказала она.

В таком случае сумма первоначального взноса могла бы либо распределяться между ежемесячными платежами, либо компенсироваться за счет соответствующего повышения процентной ставки по кредиту, добавила она.

В декабре 2017 года газета «Коммерсантъ» сообщала о том, что ЦБ России опасается возникновения пузыря на рынке ипотеки и готов принять меры для ужесточения выдачи жилищных кредитов. «Регулятор намерен ужесточить требования к кредитам с первоначальным взносом менее 20 процентов и ввести, по сути, заграждающие коэффициенты для выдачи ипотеки без первоначального взноса», — отмечал собеседник издания. Если это не сработает, Банк России может ужесточить требования также к ипотечным кредитам других категорий.

По данным ЦБ, средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам в октябре 2017 года снизилась до исторического минимума — 9,95 процента.

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