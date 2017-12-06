Ставка по ипотеке упала до исторического минимума

Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам в октябре 2017 года снизилась до 9,95 процента, что стало историческим минимумом. Об этом сообщается в пресс-релизе Банка России.

Уточняется, что при снижении ставки был зафиксирован рекордный для 2017 года результат на рынке первичного ипотечного кредитования — более 112 тысяч кредитов на сумму свыше 213 миллиардов рублей. Снижение ставки также способствовало увеличению количества и объема предоставленных кредитными учреждениями средств.

В пресс-службе отметили, что с начала года россияне получили от банков более 800 тысяч ипотечных кредитов на сумму в 1,5 триллиона рублей.

Согласно информации Агентства ипотечного жилищного кредитования, за 10 месяцев 2017 года в общей сложности выдано на 21 процент больше ипотечных кредитов в количественном выражении и на 30 процентов — в денежном выражении. Общий объем выдачи ипотеки за этот период превысил итог всего прошлого года.

Согласно прогнозу агентства, объем выдачи кредитов на жилье к концу 2020 года удвоится и достигнет 10 триллионов рублей. Как пояснили в агентстве, таким образом, ежегодный рост показателя в течение ближайших трех лет составит более 20 процентов.