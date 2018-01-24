Опозоривший блогера владелец отеля решил заработать на травле

Владелец отеля Charleville Lodge & White Moose Cafe Пол Стенсон выпустил футболки в память об инциденте с блогером Элль Дарби, которая пыталась вселиться в его гостиницу бесплатно. Об этом сообщает Daily Mail.

На изделиях нанесены принты «Меня разоблачил White Moose» и «Я требовала халявы в White Moose Cafe, а получила только эту вшивую майку». Цена футболки белого цвета — 19,5 евро; модель названа «Блогергейт» (по аналогии с уотергейтским скандалом в США в 1970-е годы) и продается в интернет-магазине гостиницы.

Владелец отеля Пол Стенсон 16 января разместил на своей странице в Facebook письма Дарби с просьбой о бесплатном проживании в обмен на публикацию отзыва на всех ее аккаунтах. На следующий день он сделал открытое обращение ко всем блогерам с объяснением, почему он никогда не допустит их в свой отель. «Если я позволю вам остановиться здесь в обмен на ваше видео, кто будет платить сотрудникам, которые заботятся о вас?... Может быть, я должен сказать персоналу, что их покажут в вашем видео, вместо того, чтобы оплатить их работу?», — написал он.

После публикации Стенсоном переписки 22-летняя Дарби рассказала, что ей стали поступать угрозы в соцсетях, поэтому она была вынуждена обратиться к врачу с симптомами тревожного расстройства. В качестве дополнительной причины, вызвавшей недомогание, она указала появление в продаже футболок «Блогергейт».

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