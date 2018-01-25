Эмираты перекроили карту мира

ОАЭ удали Катар с карты мира, вывешенной в детской секции музея «Лувр Абу-Даби», а также присвоили себе часть территории, принадлежащей Оману. Об этом рассказал эксперт Вашингтонского института Саймон Хендерсон, передает Middle East Eye.

В частности, речь идет о полуострове Мусандам, отдаленном от Омана территорией Эмиратов и являющемся полуэксклавом, который неожиданно отошел ОАЭ.

По его словам, это не единственное нарушение в культурном учреждении. Так, Абу-Даби использует слово «Лувр» в названии музея, несмотря на то, что по договоренности с Парижем делать это категорически запрещено.

Руководство музея сообщило изданию, что карту повесили по ошибке и недосмотру, в настоящее время ее заменили на другую.

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В июне 2017 года Катар оказался в центре дипломатического кризиса. 5 июня Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с этой страной. Они обвинили Доху в дестабилизации обстановки на Ближнем Востоке и поддержке террористических организаций. Позднее к решению присоединились Йемен, Ливия, Мальдивы, Маврикий, Мавритания и Союз Коморских Островов.

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