Саудовский и катарский лидеры попытались найти выход из кризиса

Эмира Катара Тамим бен Хамад аль-Тани в пятницу, 8 сентября, позвонил наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бин Салману, передает Reuters со ссылкой на государственные СМИ обеих стран.

«Во время разговора эмир Катара выразил желание сесть за стол переговоров и обсудить требования четырех стран, чтобы при этом были обеспечены интересы всех сторон», — сообщили в Эр-Рияде.

Отмечается, что телефонный звонок стал первой беседой двух лидеров, о которой было публично сообщено с момента начала кризиса.

Вскоре после этого последовало заявление, что Саудовская Аравия приостанавливает диалог с Катаром, обвиняя его в «искажении фактов».

В свою очередь, президент США Дональд Трамп в пятницу отдельно поговорил с Мухаммедом бин Салманом, шейхом аль-Тани, а также наследным принцем ОАЭ шейхом Мохаммедом бин Зайедом аль-Нахяном. По его словам, единство между арабскими партнерами Вашингтона имеет важное значение для содействия региональной стабильности и противодействия угрозе со стороны Ирана.

Президент также подчеркнул, что все страны должны следовать обязательствам Эр-Риядского саммита по борьбе с терроризмом, в частности, того, что касается финансирования террористических групп и борьбы с экстремистской идеологией.

Ранее Трамп заявил, что будет готов вмешаться и стать посредником в споре между арабскими государствами и Катаром. Он добавил, что соглашение может быть достигнуто быстро.

В июне 2017 года Катар оказался в центре дипломатического кризиса. 5 июня Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с этой страной. Они обвинили Доху в дестабилизации обстановки на Ближнем Востоке и поддержке террористических организаций. Позднее к решению присоединились Йемен, Ливия, Мальдивы, Маврикий, Мавритания и Союз Коморских Островов.