Трампа обделили овациями в Давосе

Первое выступление президента США Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе прошло в тишине: аудитория не реагировала на его слова, как на выступления других спикеров. Об этом пишет Associated Press.

Как заметило агентство, Трамп удостоился лишь вежливых аплодисментов только когда поднимался на сцену и после того, как закончил речь.

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Вместе с тем, как передает Bloomberg, участники форума слушали президента США очень внимательно. Если обычно коридоры и холлы Конгресс центра, где проходит форум, заполнены спешащими с одной дискуссии на другую людьми, то во время речи Трампа в центре «все замерло».

Люди стояли у экранов, где шла трансляция выступления американского лидера, либо слушали его через наушники в своих смартфонах.

В своей речи Трамп в общих чертах обрисовал экономические и внешнеполитические планы США. Так, по его словам, Вашингтон открыт для сотрудничества в том числе торгового со всеми странами мира, но только в случае, если те не ведут «хищническую» политику.

Также Трамп затронул тему энергетической безопасности. По словам американского лидера, ни одна страна мира не должна «быть заложником» единственного поставщика энергоносителей. О ком идет речь, Трамп не уточнил.

США, как сказал глава государства, готовы работать и со странами Транстихоокеанского партнерства (Trans-Pacific Partnership, TPP), но на взаимовыгодных условиях. В январе 2017 года США по указу президента вышли из объединения.

Договор о TPP администрация президента США Барака Обамы и еще 11 государств подписали в 2015 году, это было крупнейшим торговым соглашением за 20 лет. Трамп объявил о намерении выйти из партнерства в первый день своего президентства, он вступил в должность в январе 2017-го.

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