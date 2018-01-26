В США разглядели Черчилля в нынешнем британском премьере

Президент США Дональд Трамп сообщил премьер-министру Великобритании Терезе Мэй, что она могла бы стать Уинстоном Черчиллем нынешнего поколения. Об этом хозяин Белого дома сказал во время телефонного разговора с главой британского правительства, передает The Telegraph со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что лидеры общались по телефону еще 19 декабря прошлого года, однако содержание разговора стало известно только сейчас.

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Трамп пояснил, что посмотрел фильм «Темные времена», где роль Черчилля исполняет актер Гэри Олдмен. Что конкретно в этой ленте натолкнуло американского лидера на подобное сравнение, неизвестно. Как отреагировала на него британский премьер, также не уточняется.

Уинстон Черчилль руководил британским правительством с 1940 по 1945 год. Однако незадолго до окончания войны он проиграл выборы, уступив Клементу Эттли. В 1951-м Черчилль вновь стал премьер-министром Великобритании и занимал этот пост до 1955 года.

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