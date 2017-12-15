Сыгравший Черчилля актер выкурил на съемках 400 сигар и выжил

Британский актер Гэри Олдмен, исполнивший роль бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, получил никотиновое отравление на съемках. Об этом он рассказал The Hollywood Reporter.

Для участия в байопике «Темные времена» режиссера Джо Райта Олдмену пришлось выкурить более 400 кубинских сигар.

«Я серьезно отравился никотином. Мне давали сигару, скуренную на три четверти, я зажигал ее, и через пару дублей она догорала, после чего мне давали новую сигару — и так продолжалось на протяжении 10-12 дублей для каждой сцены», — объяснил актер.

Одна сигара любимой фирмы Черчилля Romeo y Julieta стоит 50 долларов. Всего на табак потратили около 20 тысяч долларов из 30-миллионного бюджета ленты.

На российские экраны «Темные времена» выйдут 18 января 2018 года.

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