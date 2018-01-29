В Кузбассе раскрыли тайну серийного похитителя надгробий

МВД направило в суд уголовное дело в отношении ранее судимого 40-летнего жителя города Ленинска-Кузнецкого, обвиняемого в хищении с кладбищ гранитных памятников и надгробных плит. Об этом в понедельник, 29 января, сообщила пресс-служба регионального управления министерства внутренних дел.

В полицию стали обращаться жители Кузбасса и соседних регионов с сообщениями о кражах с могил родственников. Они приезжали на кладбище, чтобы помянуть усопших и обнаруживали исчезновение памятников и надгробных плит.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого. Им оказался владелец мастерской по производству и реставрации мемориальных памятников, который совершал кражи, чтобы сэкономить на расходных материалах. Мужчина реставрировал похищенные надгробия и плиты, а затем продавал клиентам как новые. Следствием установлена его причастность к четырем кражам, ущерб составил 90 тысяч рублей. Фигурант дела полностью признал свою вину.

30 октября 2017 года сообщалось о 34-летнем мужчине, обвиняемом в ограблении пенсионера на кладбище. Он пошел на погост, чтобы привести в порядок могилу бабушки, но заметил там пожилого мужчину, который выкопал из земли контейнер с денежными купюрами. Увидев «клад», пьяный посетитель кладбища напал на пенсионера и похитил 700 тысяч рублей.

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