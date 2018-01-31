Россия нашла нового Джеймса Бонда

Заявления министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона о якобы готовности Москвы атаковать объекты британской инфраструктуры абсурдны. Об этом в среду, 31 января, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Такое впечатление, что в этот момент, когда глава Минобороны Великобритании делал это заявление [о якобы готовности России атаковать и убить тысячи мирных жителей], он внутренне считал, что снимается в новой серии про Джеймса Бонда», — пояснила дипломат.

По ее словам, подобные выводы вызвали недоумение и в самой Британии. «Честно говоря, такие заявления — это полный дилетантизм», — полагает Захарова, отмечая, что возникшая ситуация «осложняют перспективу налаживания отношений между двумя государствами».

Уильямсон ранее выразил точку зрения, что Москва «разрабатывает план по уничтожению важнейшей инфраструктуры Соединенного Королевства». Как отмечает The Times, сотрудники британской разведки «пришли в ярость» из-за заявлений главы Минобороны. Издание отмечает, что министр мог использовать засекреченную информацию, частично полученную от союзников.

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