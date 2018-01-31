Сванидзе пообещал больше не бить Шевченко

Журналист Николай Сванидзе пообещал больше не бить своего коллегу Максима Шевченко. Об этом он в среду, 31 января, заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Мы же действительно все-таки не малые дети. Один раз эмоции не смогли сдержать, но это не значит, что мы каждый раз при встрече с Максимом Шевченко будем бросаться друг на друга с кулаками», — пояснил Сванидзе.

При этом он подчеркнул, что не намерен извиняться перед своим противником. «Перед Шевченко я ни в коем случае извиняться не собираюсь и не должен. А вот перед аудиторией "Комсомольской правды", которая нас слушала и наблюдала, я уже извинился», — отметил журналист.

Драка между журналистами произошла накануне, 30 января, во время прямого эфира радио «Комсомольская правда» из-за того, что они не сошлись во мнении о роли Иосифа Сталина в Великой Отечественной войне. В частности, Сванидзе обвинил Сталина в доведении страны до «катастрофического состояния». Шевченко в ответ заявил, что критикуя Сталина, его оппонент «плюет на могилы погибших под Москвой».

В результате Сванидзе подошел и ударил Шевченко по лицу. Разнимать мужчин пришлось сотрудникам радиостанции, передачу прервали.

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