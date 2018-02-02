Подмосковные браконьеры отстреливали оленей с глушителем

Полицейские задержали троих мужчин с тушами оленей, подозреваемых в незаконной охоте и последующей продаже мяса диких зверей в торговых точках столичного региона. Об этом говорится в сообщении пресс-службы подмосковного управления МВД.

В дежурную часть обратился егерь и сообщил о найденной им в охотничьих угодьях вблизи деревни Алискино туши самки лося.

Сотрудники ДПС остановили на дороге «Уваровка-Ивакино-Губино-Можайск» автомобиль для проверки документов. В салоне находились трое жителей Наро-Фоминского района с карабином, приспособлением для бесшумной стрельбы, патронами, прибором ночного видения и ножом.

«Недалеко от места остановки автомобиля сотрудниками полиции были обнаружены три туши благородных оленей и две гильзы. При их вскрытии врачом-ветеринаром обнаружены две пули того же калибра, что и ранее обнаруженные гильзы. Никто из злоумышленников не признал своей причастности к незаконному отстрелу диких животных. », — сообщила представитель главка Татьяна Петрова.

По ее словам, были также выявлены два незаконных производства по переработке мяса диких зверей и его реализации в

торговых точках московского региона.

Возбуждено уголовное дело по статье 258 УК РФ («Незаконная охота»), предусматривающая наказание до двух лет лишения свободы.