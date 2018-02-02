Драка в австралийском поезде закончилась дружескими объятиями

Видео: Storyful Rights Management / YouTube

В Австралии два пассажира поезда поругались, подрались, а в конце обняли друг друга. На ролик инцидента обратил внимание местный ресурс News.com.

Их потасовку снимал на камеру один из пассажиров поезда. На видео более старший на вид человек в голубой майке пытается что-то агрессивно доказать своему попутчику в очках. Некоторое время они препираются, и последний просит попутчика «свалить в свое купе». В ответ на это мужчина обещает побить мужчину в очках. Тот отвечает, что у него не получится.

Мужчины начинают эмоциональную потасовку. Но неожиданно молодой человек в очках говорит: «Слушай, ты первым ко мне пристал. Я не так планировал провести вечер. Я вообще домой еду, у меня с утра работа». А затем прибавил: «Если ты не имел в виду ничего такого, то и я не имел». Затем мужчины обнялись под одобрительные возгласы и смех свидетелей потасовки.

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