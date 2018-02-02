Международная комиссия по выбросам рутения-106 оправдала «Маяк»

Международная комиссия, созданная для определения происхождения изотопа рутений-106, наблюдавшегося в европейских странах в сентябре-октябре 2017 года привела факты, исключающие версию выброса на челябинском предприятии «Маяк», передает РИА Новости.

В состав комиссии вошли независимые группы ученых и специалистов из Франции, Финляндии, Швеции, Германии, Норвегии, Великобритании и России. В частности, в нее включили заместителя директора по реагированию на чрезвычайные ситуации Института радиологической защиты и ядерной безопасности Франции (IRSN) Жан-Люка Лашома. Именно эта организация ранее выдвинула гипотезу о причастности «Маяк» к выбросу рутения-106.

Первое совещание членов комиссии состоялось в среду в ИБРАЭ РАН в Москве, сообщается на сайте института. Обсуждались результаты измерений и анализ распространения Ru-106 в сентябре—октябре 2017 года. «Исходя из имеющихся данных, комиссия пришла к выводу о том, что исключаются какие-либо последствия для здоровья населения», — отмечается в сообщении.

Выполненные экспертами разных стран расчеты согласуются друг с другом, но однозначный вывод о месте локализации рутениевого источника сделать невозможно. При этом международные эксперты обратили внимание на два ключевых фактора.

В конце сентября 2017 года в Челябинской области наблюдался специфический атмосферный феномен нисходящей циркуляции воздушного потока (из верхних в нижние слои атмосферы). Комиссия сочла, что эти данные должны быть приняты во внимание для дальнейшего рассмотрения. Кроме этого, подчеркивается, что в некоторых странах были проведены замеры активности другого радиоактивного изотопа — рутения-103. При этом соотношение активности рутения-106 и рутения-103 было одинаковым и соответствующим величине, характерной для свежего отработавшего ядерного топлива.

Факт замера в некоторых странах рутения-103 одновременно с появлением рутения-106 был ранее обнародован, но некоторое время его обходили стороной. Вместе с тем, он позволяет практически полностью исключить все гипотезы о российском предприятии, как источнике выброса.

Дело в том, что на «Маяк» облученное ядерное топливо, поступает после длительной многомесячной выдержки в пристанционных бассейнах, то есть уже с распавшимся рутением-103 (период полураспада менее 40 суток). Что касается факта нисходящих потоков воздуха в Челябинской области, то они гарантированно привели бы к следам выпадения рутения-106 в районе Озерска, но этого не произошло. Комиссия также порекомендовала провести измерения в Румынии по выпадениям рутения ввиду обнаруженных там наибольших значений его активности.

Следующее заседание независимой международной комиссии состоится 11 апреля также в Москве.