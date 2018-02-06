Голый австралиец пригрозил избить полицейских пенисом

Пьяный житель австралийского города Манджера (штат Западная Австралия) пригрозил избить полицейских пенисом. Об этом сообщает издание Mandurah Coastal Times.

Соседи 54-летнего сотрудника горнодобывающей компании Кевина Рональда Тернера пожаловались в полицию на крики и грохот от падающих предметов, которые были слышны из его дома.

Тернер встретил полицейских без одежды и потребовал, чтобы они убирались. Он отказался одеться, схватил себя за пенис, потряс им в воздухе и закричал, что ударит им стражей порядка. Обнаженного мужчину все же задержали и привезли в отделение полиции. В камере он снова отказался от одежды, демонстративно не пошел в туалет и помочился на пол.

На суде Тернер признал вину в нарушении порядка в общественном месте, нарушении порядка под стражей и сопротивлении полиции. Его адвокат объяснил поведение подзащитного тем, что алкогольное опьянение оказалось усилено действием обезболивающего, которое он принял из-за травмы шеи.

Суд принял решение оштрафовать Тернера на 1,5 тысячи австралийских долларов (около 67 тысяч рублей).

В 2017 году сообщалось, что вратарь футбольной команды «Фортуна» из Дюссельдорфа Рафаэль Вольф ударил мяч пенисом в матче 10-го тура второй Бундеслиги с «Арминией».

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