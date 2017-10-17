Немецкий вратарь отбил мяч пенисом

Вратарь «Фортуны» из Дюссельдорфа Рафаэль Вольф отбил мяч пенисом в матче 10-го тура второй Бундеслиги с «Арминией». Его слова приводит Bild.

«Обычно мы говорим про яйца, но этот удар я остановил пенисом. Я никогда не испытывал такого. Сперва боль была адской, но потом, после использования льда и после отдыха, все пришло в норму. В молодости я носил защиту, но при этом невозможно нормально бегать. Это фигня!» — сказал Вольф.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Фортуны». Благодаря этой победе команда из Дюссельдорфа набрала 25 очков и закрепилась на первом месте во второй Бундеслиге, на три очка опережая «Хольштайн Киль».