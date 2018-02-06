В России пройдет ретроспектива Микеланджело Антониони

В трех городах России пройдет ретроспектива фильмов итальянского режиссера Микеланджело Антониони. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 6 февраля.

Показы состоятся с 15 по 18 февраля в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Картины продемонстрируют на итальянском языке с русскими субтитрами.

В программу «Кино отчуждения» войдут четыре ленты: «Приключение», «Ночь», «Затмение» и «Красная пустыня».

«В центре каждого фильма Антониони лежит пустота. Герои Антониони, "бездомные", как бы вычеркнутые из существования, стремятся обрести утраченную стабильность, но неизменно терпят провал — в мире, где пейзаж, архитектура, вещи становятся тотально чужими, остаются лишь тревога, неопределенность и страх, через которые прорывается неистовое желание близости», — говорится в анонсе.

Приобрести билеты можно на сайте.