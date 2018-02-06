Бондиану решили скрестить с симфоническим концертом

В Москве 20 февраля в Крокус Сити Холле выступит оркестр «Русская филармония» под управлением голландского дирижера Эрнста Ван Тила с киноконцертом «Джеймс Бонд – Казино Рояль». Об этом сообщается на сайте продюсерской компании Zapomni.

Отмечается, что это первый в истории «Бондианы» опыт совмещения кино и музыки. Российская премьера состоится после премьеры в Англии. После премьеры в России планируются концерты в европейских столицах и крупнейших городах США.

«Казино Рояль» рассказывает о начале карьеры в качестве «Агента 007» самого известного шпиона в мире. После успешной операции по уничтожению африканского террористического подполья начинающий и подающий большие надежды сотрудник английской спецслужбы MI-6 Джеймс Бонд идет на повышение, получив лицензию на убийство. Теперь ему предстоит обезвредить банкира-афериста Ле Шифра, но не на поле битвы, а за столом черногорского казино Рояль. «Казино Рояль» стал самым кассовым фильмом в истории «Бондианы». Также он известен первым появлением Дэниела Крэйга как легендарного агента MI6.

«Казино Рояль» — обладатель премии BAFTA, Британской киноакадемии в номинации «Лучший звук», премии Грэмми за лучшую музыку к фильму и других премий.

Франшиза о Джеймсе Бонде насчитывает 24 официальных фильма, а также две ленты, которые не входят в число канонических. Дэниел Крэйг сменил в роли агента 007 Пирса Броснана, а его первой картиной в бондиане стал фильм «Казино Рояль» в 2006-м. За ним последовали «Квант милосердия», «007: Координаты "Скайфолл"» и «007: Спектр».

Эрнст Ван Тил начал дирижерскую деятельность в Нидерландской опере, а вскоре был ангажирован как приглашенный дирижер несколькими оркестрами Германии. Он работал с гаагским Residence Orchestra, с Metropole Orchestra. В ноябре 2004 года дирижер получил приглашение от Валерия Гергиева выступить в Мариинском театре со спектаклем «Лючия ди Ламмермур».