В результате землетрясения на Тайване обрушился отель

В результате мощного землетрясения магнитудой 6,4 на северо-востоке Тайваня частично обрушился отель Marshal. Об этом во вторник, 6 февраля, сообщает Daily Mail.

По утверждению СМИ, более 30 человек остаются под завалами.

Всего от удара стихии пострадали 114 человек, о погибших пока не сообщается. Ростуризм сообщил агентству РИА Новости, что в ситуационно-кризисный центр МИД России не поступала информация о соотечественниках.

Толчки были зафиксированы во вторник в 23:50 по местному времени (18:50 мск) у побережья уезда Хуалянь. Очаг землетрясения залегал на глубине 11 километров.

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