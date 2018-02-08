Полицейские задержали преступника при помощи неуклюжего рисунка

Полицейские в американском штате Пенсильвания смогли идентифицировать подозреваемого в краже после того, как один из свидетелей нарисовал его смешной портрет. Об этом сообщает New York Post.

Ограбление было совершено на одном из рынков Ланкастера, однако что именно пропало, не уточняется. Известно только, что один из мужчин сообщил о произошедшем в полицию, а потом нарисовал портрет предполагаемого преступника.

По его словам, мужчина был азиатом или выходцем из Латинской Америки, ростом около 160 сантиметров, на вид 30-40 лет. Под описание подошел 44-летний Хант Пхуок Нгуен (Hunt Phuoc Nguyen). Впоследствии автор скетча опознал его на фотографии. У мужчины темные волосы и широкие скулы. Стражи порядка уже получили ордер на его арест.

Как отмечает издание, пользователи соцсетей высмеяли рисунок. Один из них предположил, что это певец Джейсон Мраз. «Этот парень похож на моего соседа по комнате», — написал второй.

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