Во льдах Охотского моря застрял теплоход с сотней пассажиров

Теплоход «Игорь Фархутдинов», курсирующий между Сахалином и Курилами, застрял во льдах по пути к порту города Корсакова. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на дежурного капитана-координатора Морского спасательного подцентра в Южно- Сахалинске.

Теплоход, на борту которого 127 пассажиров и 42 контейнера, вышел из Малокурильского (Шикотан) 5 февраля. На данный момент сообщений о бедствии и просьб экипажа о помощи не поступало. Плотность ледовых полей, по оценкам специалистов, достигает максимальных значений в 10 баллов. Толщина льда доходит до полутора метров.

Ожидается, что судно прибудет в пункт назначения утром пятницы. На сайте правительства Сахалинской области указано, что «Игорь Фархутдинов» — корабль ледового класса, он способен самостоятельно выбраться из ледяной ловушки.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!



