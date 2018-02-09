Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников проинспектировал ход реконструкции дороги Севастополь — порт Камышовая бухта. Об этом сообщается на сайте городского правительства в пятницу, 9 февраля.

«Развитие города невозможно без создания современной транспортной инфраструктуры. Благодаря реконструкции этой дороги мы сможем улучшить логистику в Казачью и Камышовую бухты — микрорайоны, которые активно развиваются. Через полтора года здесь будет современная дорога — четыре полосы, новые кольцевые транспортные развязки, большое количество коммуникаций и опор освещения, тротуары по обеим сторонам дороги», — подчеркнул Овсянников.

Реконструкция дороги позволит разгрузить центр города, существенно расширить грузопоток через порт в Камышовой бухте, а также в целом улучшить транспортную доступность Гагаринского района, добавил глава города.

Протяженность ремонтируемого участка дороги от улицы Хрусталева до улицы Шевченко составляет почти семь километров. Стоимость работ по проекту оценивается в 1,4 миллиарда рублей.

6 февраля Овсянников проверил ход ремонта проспекта Октябрьской Революции на участке дороги от площади Комбата Неустроева до съезда на улицу Степаняна.

В конце 2017 года из резервного фонда президента на строительство дорог в Севастополе было выделено 800 миллионов рублей. В текущем году на капремонт дорог предусмотрено 842,2 миллиона рублей.