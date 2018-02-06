Овсянников проверил ход капремонта проспекта Октябрьской Революции

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников проверил ход ремонта проспекта Октябрьской Революции на участке дороги от площади Комбата Неустроева до съезда на улицу Степаняна. Об этом сообщается на официальном сайте городского правительства во вторник, 6 февраля.

«Ремонт автомобильной дороги начался в 2017 году и должен быть завершен 30 апреля 2018 года. Всего в этом году запланирован капитальный ремонт 20 дорог общей протяженностью около 20 км и текущий ремонт 65 участков. В эту пятницу мы рассмотрим перечень дорог на 2019 год, чтобы уже в мае запустить необходимые работы», — сообщил Овсянников.

В свою очередь, директор Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Игорь Титов отметил, что проспект Октябрьской Революции — второй по величине объект после проспекта Генерала Острякова. По его словам, в ходе ремонтных работ должны быть полностью восстановлены ливневые канализации, колодцы, установлены три остановочных павильона, заменены светофоры, тротуарная плитка и бордюрный камень.

Напомним, в конце 2017 года из резервного фонда Президента на строительство дорог в Севастополе было выделено 800 миллионов рублей. В текущем году на капремонт дорог предусмотрено 842,2 миллиона рублей.