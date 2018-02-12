Россияне стали меньше болеть

Россияне стали меньше оформлять больничных листов. Об этом свидетельствует статистика Фонда социального страхования (ФСС), сообщает Rambler News Service.

По оценкам фонда, в 2017 году было выдано на 1,2 процента меньше больничных, чем годом ранее. «За 2017 год выдано 39 757 753 больничных листка на бумажном носителе, 240 404 электронных листка нетрудоспособности», — сообщили в ФСС. В 2016 году ФСС выдал 40,5 миллиона листов о нетрудоспособности.

Лидерами по числу выданных больничных в 2017 году стали Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Свердловская область и Краснодарский край. Минздрав свою статистику по больничным пока не предоставил.

В октябре 2017 года россияне жаловались, что у них возникают проблемы с начальством из-за оформления больничных листов. Работодатели зачастую не выплачивали положенных денег своим сотрудникам за оформление больничного.

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