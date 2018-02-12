Гигантская голова помешала олимпийскому тигру вписаться в дверной проем

dailymail.co.uk

Талисман Олимпиады в Пхенчхане — белый тигр Сухоран — застрял в двери во время прогулки, чем рассмешил пользователей сети. На это обратило внимание издание Daily Mail.

Человек, переодетый в костюм маскота, не смог пройти через дверной проем из-за большой головы. Помощникам пришлось проталкивать его.

Пользователей Twitter также рассмешили необычные танцевальные движения Сухорана.

Пользователь @baobeiduizhang назвал тигра своим воплощением из-за фотографий, на которых Сухоран кажется ленивым и пассивным.

Плюшевые игрушки в виде Сухорана вручают на Олимпиаде всем медалистам вместо цветов. Олимпийский комитет признал букеты слишком недолговечными и вредящими окружающей среде, поэтому с летних Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро традицию изменили.

Тигр считается тотемным животным всего корейского полуострова. Имя Сухоран состоит из двух частей: «сухо» обозначает «защита», а «ран» — «тигр». Кроме того, слог «ран» входит в название народной корейской песни «Чонсона Ариран».

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!