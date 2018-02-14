«Женщина-кошка» отвергла слухи о пластических операциях

Светская львица Джоселин Вилденстейн (Jocelyn Wildenstein), прозванная за свою внешность «женщиной-кошкой», отрицает, что прибегала к помощи пластических хирургов. Она заявила об этом в интервью изданию Daily Mail.

Вилденстейн отметила, что особенности ее облика объясняются «швейцарским происхождением». Она пожаловалась, что ее часто путают актрисой Брижит Бардо. «Это просто безумие. Стоит нам прийти в любой французский ресторан, как мне говорят: "Привет, Бриджит" и окружают вниманием», — рассказывает 77-летняя Вилденстейн.

Ее жених, 50-летний дизайнер Ллойд Кляйн (Lloyd Klein) отметил, что его невеста действительно выглядит так же, как и на фотографиях шестнадцатилетней давности. Сама Вилденстейн заявила, что хотя и «утратила юношескую свежесть», ее черты не изменились.

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Пик известности Джоселин Вилденстейн пришелся на 90-е годы, когда она вышла замуж за миллиардера Алека Вилденстейна, а затем развелась с ним и отсудила 2,5 миллиарда долларов (примерно 145 миллиардов рублей). С нынешним женихом она встречается уже 14 лет, в декабре 2016 года ее арестовывали за нападение на Кляйна — полиция подозревала, что она расцарапала мужчине лицо. Однако тот заявил, что его ранила тарелка, взорвавшаяся на плите, а звуки ссоры, которые услышали соседи, были на самом деле звуками их любовных игр.

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