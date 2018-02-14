Сутенеры нашли необычный способ принуждения к занятию проституцией

Прибывшие в Европу из Нигерии мигранты вынуждены заниматься проституцией, потому что считают себя заколдованными. Об этом сообщает портал Swissinfo.

История многих нигерийских проституток типична. На родине их вербуют специальные люди, которые обещают переправить в Европу, где якобы мигрантам уготована счастливая жизнь. Но перед отправкой в Старый Свет вербовщики проводят особый ритуал черной магии.

После ритуала люди начинают верить, что если они ослушаются колдуна и не будут по его указанию заниматься проституцией, то очень скоро умрут. Поэтому соглашаются на любые условия работы. Некоторые проститутки соглашаются встречаться с клиентами по цене всего восемь евро за час.

Социальные работники в Европе, занимающиеся возвращением проституток к нормальной жизни, сталкиваются не только с экономическими условиями жизни мигрантов, но и с боязнью выходцев из Нигерии перед заклинанием.

По разным оценкам, в одну только Швейцарию от 1500 до 3000 человек в год прибывают из Африки для занятия проституцией.

В конце декабря 2017 года сообщалось, что журналист пять лет прожил в борделях и потом написал книгу, в которой рассказал о жизни и работе проституток.

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