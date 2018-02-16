В Москве выступит Цой из Северной Кореи

В Концертном зале имени Чайковского выступит северокорейский пианист Цой Зан Хын. Об этом «Ленте.ру» сообщили в посольстве КНДР в России.

«Концерт будет большим культурным событием не только культурной жизни России, но и в двусторонних отношениях между КНДР и РФ в знаменательном году — 70-летия установления дипломатических отношений между КНДР и РФ», — говорится в сообщении.

13-летний музыкант выступит с государственным камерным оркестром «Виртуозы Москвы» под руководством Владимира Спивакова. Концерт состоится 18 февраля в 19:00. Билеты можно приобрести на сайте.

В программе — «Дивертисмент № 1» и «Концерт № 27 для фортепиано с оркестром» Моцарта, а также «Концерт для фортепиано с оркестром ре мажор» и «Симфония № 45» («Прощальная») Гайдна.

Цой Зан Хын — победитель 2-го Международного конкурса юных пианистов имени Владимира Крайнева.

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