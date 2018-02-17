РЕН ТВ ошибочно «похоронил» 65 пассажиров самолета в Ростове-на-Дону

Южный региональный центр МЧС России опроверг информацию о пропаже пассажирского самолета в районе аэропорта Ростова-на-Дону. Об этом сообщает ТАСС.

Источник в ростовском аэропорту также рассказал, что никаких инцидентов с воздушными судами в их зоне ответственности не происходило. По его словам, все полеты выполняются в штатном режиме.

Ранее РЕН ТВ сообщил, что в Ростове-на-Дону разбился самолет, на борту которого находились 65 человек. По информации СМИ, самолет совершал рейс в Дубай. После опровержения МЧС новость о разбившемся самолете с сайта РЕН ТВ была удалена. В исправленной заметке телеканал пишет, что ранее сообщалось лишь о пропаже лайнера. Однако в названии, которое отображается в URL первой новости, говорится о разбитом самолете.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!