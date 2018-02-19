Индонезийские живодеры выпустили в обезьяну 130 пуль

Четырех мужчин задержали на индонезийском острове Борнео (Калимантан) за жестокое убийство орангутана. Об этом сообщает South China Morning Post.

Фермеры в провинции Восточный Калимантан расстреляли животное из пневматической винтовки, выпустив в него 130 пуль. Подозреваемые признались в убийстве. При этом они заявили, что якобы просто хотели отогнать орангутана, повредившего их плантации с ананасами и масличными пальмами.

По данным издания, нашпигованный пулями труп обезьяны обнаружили местные жители. На нем также были раны от мачете.

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Мужчинам предъявлено обвинение в убийстве охраняемого животного. Им грозит до пяти лет тюрьмы и максимальный штраф в 7,4 тысячи долларов. Как отмечается, с ними также взяли под стражу 13-летнего мальчика, однако позднее он был отпущен, поскольку не достиг совершеннолетия.

За две недели до этого полиция арестовала двух работников каучуковой плантации, которые также расправились с орангутаном. Они несколько раз выстрелили в животного, а затем отрубили ему голову. Тело затем выкинули в реку.

Острова Борнео и Суматра — единственные места в мире, где обитают эти человекообразные обезьяны. По оценкам специалистов, там живет 60-70 тысяч орангутанов. Они внесены в Красную книгу и находятся на грани исчезновения.

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