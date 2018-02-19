Севастопольским студентам назначили дополнительные стипендии

Стипендии за особые успехи в научной, учебной и общественной деятельности смогут получать студенты и школьники Севастополя с 1 сентября 2018 года. Выплату денежных средств будет осуществлять Департамент образования, сообщается на сайте городского правительства в понедельник, 19 февраля.

«На основании показателей успеваемости и результатов участия во всероссийских и международных соревнованиях, олимпиадах и конкурсах будет составляться рейтинг кандидатов на присуждение стипендии. Максимальное количество выплат за год составит 52 стипендии», — рассказала начальник Управления по вопросам государственной службы и кадров Людмила Зверобоева.

Она уточнила, что поощрение в размере до 15 тысяч рублей будет начисляться ежемесячно в течение учебного года. На эти цели севастопольское правительство будет ежегодно выделять более шести миллионов рублей.

Для составления рейтинга кандидатов будет создана комиссия, в состав которой войдут представители органов исполнительной власти, общественных организаций и творческих союзов в соответствующей сфере деятельности. Список претендентов в текущем году должен быть определен до 1 августа 2018 года, подчеркнута Зверобоева.

Напомним, с просьбой о введении дополнительной региональной стипендии к губернатору Дмитрию Овсянникову обратился студент Севастопольского государственного университета в ходе круглого стола 25 января. Овсянников в свою очередь поручил проработать предложение, а также добавил, что в будущем правительство готово предусмотреть квоты на трудоустройство для победителей ежегодных отраслевых конкурсов.