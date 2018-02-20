Индиец вырастил рекордный урожай с помощью порноактрисы

Индийский фермер рассказал, как защищает урожай с помощью плаката порноактрисы. Об этом пишет The Mirror.

Ченчу Редди (Chenchu Reddy) из штата Андхра-Прадеш выращивает капусту — обычную и цветную — на 10 акрах. Мужчина объяснил, что овощи постоянно привлекают внимание других жителей деревни и прохожих. Поэтому он установил плакат бывшей порноактрисы Санни Леоне (Sunny Leone) в красном купальнике с надписью «Эй, не плачь и не завидуй мне», чтобы «отвести сглаз». По словам фермера, теперь все взгляды приманивает она, и капуста может спокойно расти.

Раньше индиец использовал для тех же целей уродливые чучела с головами в виде тарелок с изображениями демонов, но они не работали. Фермер заявил, что верит в то, что постер обладает магической силой, так как впервые за много лет у него выросло много овощей.

Редди не боится, что кто-либо попросит его снять плакат: «Власти никогда не приезжают на наши поля, чтобы узнать о наших проблемах. Да и почему бы им быть против?»

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