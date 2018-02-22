Российские рыбаки выступили с обращением к Путину

Руководители крупнейших рыбодобывающих компаний России написали официальное обращение к президенту страны Владимиру Путину.

В нем представители рыбной отрасли выражают надежду на то, что базовый принцип распределения квот на вылов рыбы и морепродуктов в этом году останется неизменным, а также просят главу государства установить мораторий на попытки внести какие-либо изменения.

Появившиеся в начале декабря 2017 года предложения одной из финансово-экономических групп об отмене базовых принципов рыболовного законодательства и возврате к «квотным аукционам» вызвали большую тревогу в отрасли. Ее представители уверены, что это отбросит весь их бизнес в эпоху неопределенности, заморозит инвестиционную активность предприятий, ударит по смежным отраслям — в первую очередь по судостроительным верфям.

«Открытое письмо сводится к тому, чтобы достучаться до президента, что данная инициатива (об отмене выделения 20 процентов квот на инвестиционные цели) пагубно отразится на отрасли. Вы не сможете ни строить что-то дорогостоящее, так как производство новых кораблей — это дорогое удовольствие, ни заниматься планированием, — говорит президент Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Геннадий Миргородский. — Рыбаки обеспокоены и хотят сказать чиновникам, которые отвечают за этот вопрос, чтобы они действительно сначала разобрались. Президент декларировал и ввел этот принцип в 2004 году — и отрасль задышала, она стала развиваться, появилась перспектива планирования. Каждый год она показывает рост по 5-7 процентов — то есть она бурно развивается по отношению к другим отраслям».

«Мы обращаемся к вам с просьбой установить на период 2018-2024 годов мораторий на внесение изменений в Федеральный закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов", которые меняют его базовые принципы, и поручить правительству обеспечить перезаключение договоров о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов в полном объеме и без всяких изъятий для рыбопромышленных предприятий страны», — говорится в документе, текст которого опубликован на отраслевом сайте.

Представители рыбной отрасли отметили, что коренные вопросы развития рыбохозяйственного комплекса страны будут обсуждаться 26 февраля 2018 года на Съезде работников рыбохозяйственного комплекса России.

На форуме планируется подытожить результаты развития отрасли в 2012-2017 годах, обсудить исполнение ведомствами рыбных поручений президента России и принять важные решения в сфере социально-трудовых отношений в рыбохозяйственном комплексе.

