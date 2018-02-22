«Русский стандарт» занял денег и удивился требованиям их отдать

Держатели дефолтных бондов компании Russian Standard Ltd. получили первое публичное предложение от эмитента по реструктуризации долга. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение эмитента для инвесторов от 16 февраля.

Инвесторов пригласили на неофициальное собрание в Лондоне 6 марта. На нем предлагается обсудить два варианта реструктуризации: 25 процентов от номинала бондов деньгами или 20 процентов от номинала долговых бумаг плюс так называемое условное право на стоимость акций (49 процентов банка «Русский стандарт»). Выплаты будут зависеть от финансовых показателей банка.

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Представители держателей дефолтных бондов назвали предложение компании «неприемлемым», «злой шуткой» и «глупой игрой» и сообщили, что на встрече присутствовать не будут. По мнению инвесторов, оснований для переговоров не существует. Они намерены продолжать бороться за соразмерные потерям платежи и принудительное взыскание долга.

Как заявил в конце 2017 года после дефолта представитель группы держателей еврооблигаций Эрик Краус, «объяснения Рустама Тарико (владелец «Русского Стандарта» — прим. «Ленты.ру») фактически заключаются в том, "почему я должен тратить деньги, расплачиваясь по долгам?"»

В самом «Русском стандарте» удивились высказыванием держателей долговых бумаг. «Мы узнали о существовании инициативной группы инвесторов несколько месяцев назад из сообщений СМИ и не знаем, кто из держателей облигаций входит в нее», — сказал представитель группы Олег Егоров, отметив, что инициативная группа не пытались связаться с «Русским стандартом» в последние месяцы. В конце 2017 года Егоров сообщал о наличии конструктивных переговоров с инвесторами.

Russian Standard Ltd. допустила дефолт по еврооблигациям в конце 2017 года. Группа не выплатила держателям долговых бумаг купон на 451 миллион долларов с погашением в 2022 году. В залоге по этой эмиссии находятся 49 процентов акций банка «Русский стандарт».

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