Горан Брегович сыграет в честь российских женщин

Известный композитор и исполнитель Горан Брегович и его «Свадебно-похоронный оркестр» (Wedding and Funeral Band) выступят в Barvikha Luxury Village 8 марта 2018 года. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 23 февраля.

Концерт Бреговича, в котором он исполнит свои популярные произведения, в том числе композиции к фильмам Кустурицы, приурочен к Международному Женскому дню. Также гостей ждет знакомство с новыми ювелирными коллекциями бренда Mercury в линиях Classic, Color и Flower и ужин с авторским сет-меню от шеф-консультанта ресторанов компании Mercury Давида Дессо.

Горан Брегович ― балканский композитор и исполнитель сербско-хорватского происхождения. Автор музыки к картинам Эмира Кустурицы («Время цыган», «Сны Аризоны», «Подполье», «Черная кошка, белый кот», «Андеграунд»), Патриса Шейро («Королева Марго») и российскому фильму «Турецкий гамбит». Основатель и художественный руководитель «Свадебно-похоронного оркестра» (Wedding and Funeral Band), исполняющего балканские и цыганские фольклорные мотивы и импровизации на тему рока и симфонической музыки.

14 февраля в Barvikha Luxury Village прошел концерт пианиста Дениса Мацуева в рамках его проекта «Классика и джаз» и авторский ужин. Кроме известного пианиста, в концерте приняли участие юные исполнители, лауреаты всероссийского конкурса «Синяя птица».

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