В Одессе пикетировали российское консульство

Около трех десятков активистов патриотических организаций Одессы пикетировали консульство России. Они облили красной краской ограждение диппредставительства, сообщает «Думская».

По данным издания, общественники выступили с требованием освободить оккупированные территории Украины (оккупированным или аннексированным в стране называют Крым — прим. «Ленты.ру»).

Активисты жгли файеры и пели государственный гимн. Гильзы фальшфейеров они также бросали через забор на территорию консульства. Пикетчики призвали не забывать, что «Россия продолжает войну с нашей страной, а десятки наших сограждан все еще содержатся в тюрьмах страны-агрессора».

Портал добавляет, что здание диппредставительства охраняло около 50 военнослужащих Нацгвардии и сотрудников полиции.

Ранее в феврале украинские радикалы дважды разгромили здание Российского центра науки и культуры (Россотрудничество) в Киеве.

Киев обвиняет Москву в аннексии Крыма после его присоединения в 2014 году. В России подчеркивают, что референдум, на котором жители полуострова приняли такое решение, проходил по всем нормам международного права. На Украине также уверены, что российские военнослужащие и техника участвуют в вооруженном конфликте в Донбассе, но Москва не раз отмечала, что на этой территории нет российского силового присутствия.

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