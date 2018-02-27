Ростовская область войдет в десятку богатейших регионов России

Внутренний региональный продукт Ростовской области увеличится в три раза и достигнет почти 3,8 триллиона рублей к 2030 году. По этому показателю область должна войти в топ-10 крупнейших региональных экономик России. Об этом говорится в долгосрочной стратегии развития субъекта РФ.

Первая межмуниципальная встреча по обсуждению Стратегии социально-экономического развития Ростовской области «Стратегия-2030 – выбор будущего!» под председательством губернатора Василия Голубева состоялась в Ростове-на-Дону 19 февраля. Встреча дала старт обсуждениям, которые пройдут в ближайший месяц по всей Ростовской области. «Важно не только обсудить сформированные подходы к стратегии развития всего региона и отдельных его территорий, но и услышать от жителей области конкретные инициативы и предложения. Стратегия будет приниматься вместе с жителями региона. Возможность быть услышанными и включить свой проект в документ — это и есть цель и одновременно главный принцип работы над этим документом. Наша Стратегия 2030 — это стратегия общественного согласия», — подчеркнул Голубев.

Итогом этой работы должен стать новый качественный документ, определяющий приоритеты развития региона на долгосрочную перспективу.

Стратегия будет иметь три направления: социальное, экономическое, пространственное. Согласно проекту документу, окончательная версия которого должна быть готова к июлю текущего года, объем инвестиций в экономику, социальную, транспортную и иную инфраструктуру увеличится не менее чем в 3,6 раза — почти до триллиона рублей.

Кроме того, к 2030 году средняя продолжительность жизни должна увеличиться практически до 77 лет, среднедушевые доходы — почти до 100 тысяч рублей.

Благодаря реализации проектных инициатив и проектов появятся новые социальные и инфраструктурные объекты, конкретные бизнесы, а также произойдут институциональные изменения.

Планируется, что 1 июля текущего года должна быть готова финальная редакция Стратегии социально-экономического развития Ростовской области до 2030 года, а до 1 января 2019 года основополагающий документ утвердят окончательно.

Масштабные планы развития Ростовской области подкреплены позитивной динамикой социально экономического развития региона: по итогам 2017 года валовый региональный продукт вырос на 3 процента (достиг 1,3 триллиона рублей), внешнеторговый оборот — на 22 процента, промпроизводство — на 7,4 процента, объем жилищного строительства — на 1,8 процента.

