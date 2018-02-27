Техасу предрекли энергетический кризис

Техас может столкнуться с масштабным энергетическим кризисом в 2019 году. Как пишет Bloomberg, цены на электроэнергию в штате уже начали расти на фоне закрытия ряда убыточных угольных электростанций в 2018-м.

Решение о закрытии трех предприятий приняла владеющая ими корпорация Vistra Energy. В результате за последние пять дней рост цен на оптовую закупку электроэнергии с поставкой в августе 2018 года составил 40 процентов. Как сообщил глава Vistra Energy Corp. Курт Морган, сценарий может повториться летом 2019 года, поскольку компании предстоит закрыть еще несколько электростанций. Это произойдет после того, как корпорация весной поглотит своего конкурента — энергетическую компанию Dynegy Inc.

«Ожидается, что наибольший рост цен [на электроэнергию] мы будем наблюдать в 2019 году», — сказал он. Как пишет Bloomberg, компания намерена уже сейчас заморозить цены на электроэнергию.

О намерении Vistra Energy Corp. поглотить Dynegy Inc., чья рыночная стоимость оценивается в 1,75 миллиарда долларов, стало известно осенью 2017 года. Ожидается, что сделка будет закрыта во втором квартале 2018 года.

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