Американские журналисты вступились за коллег из России на брифинге Госдепа

Американские журналисты вступились за своих российских коллег на брифинге Госдепартамента США после нападок официального представителя ведомства Хизер Нойерт. Отрывок видеозаписи выступления опубликовал в четверг, 1 марта, телеканал ABC News в своем Twitter.

Корреспондент «России 1» спросил, намерен ли Вашингтон продолжать взаимодействие с Москвой по вопросам глобальной безопасности и ядерного оружия после послания российского лидера Владимира Путина Федеральному собранию, в котором он рассказал о новейших военных разработках.

«Ваш вопрос — прекратим ли мы переговоры? Конечно, это беспокоит, когда ты видишь ролик, демонстрирующий, как российское правительство атакует США. Не думаю, что это конструктивно или ответственно. У меня все», — сказала она.

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Репортер Первого канала подчеркнула, что видео не показывало ракетную атаку на США. «Вы тоже из России? Понятно. Довольно сказано, идем дальше», — ответила ей Нойерт.

После этого выступили американские журналисты. Они обратили внимание представителя Госдепа, что их коллеги просто задают вопросы, они не чиновники. Нойерт в ответ на это заявила, что «RT и другие так называемые новостные организации финансируются российским правительством и получают от него указания».

В зале началась словесная перепалка, затем, как уточняет РИА Новости, журналист Associated Press повторил слова своей коллеги из России о том, что в ролике не демонстрируется нападение конкретно на США. «Это выглядит именно так. Все предельно ясно», — парировала Нойерт.

Во время выступления Путина были впервые показаны кадры испытаний ракетного комплекса «Сармат». Пользователи сети обратили внимание, что в ролике, демонстрирующем возможности оружия, целью ракет стал американский штат Флорида. Позже выяснилось, что видео ракетного удара было загружено на турецкий канал YouTube в 2012-м году.

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