Иран полностью отказался от доллара

Иран запретил осуществлять импортные сделки в долларах США, сообщил телеканал Press TV в своем YouTube-канале. Таможенные органы страны не будут обрабатывать декларации или заказы на ввоз товаров в случае, если в транзакциях используется доллар.

Импортеры могут заменить доллар на евро или национальные валюты стран, с которыми ведется торговля. В ЦБ страны заявляют, что сбоев в международных сделках не будет, поскольку и сейчас доллар используется для небольшого процента внешнеторговых операций. Об этом пишет Forbes.

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Как отмечает издание, использование евро может привести к увеличению издержек импортеров в силу двойного обмена валюты.

Одной из причин для ограничения использования доллара является продолжающееся падение риала. С начала года иранская валюта подешевела на 8 процентов, при том что и в 2017 году ее курс опускался. Запрет на долларовый импорт должен снизить спрос на доллары внутри Исламской Республики.

В ноябре верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи на встрече с президентом России Владимиром Путиным сказал, что сотрудничество Тегерана и Москвы поможет изолировать США. По его словам, одним из элементов этой стратегии может стать отказ от использования доллара.

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