Иран заключил первую после отмены санкций газовую сделку

Иран подписал контракт с французской Total и китайской CNPC на разработку месторождения Южный Парс в Персидском заливе. Об этом сообщает CNN Money. Сделка стала первой в газовой индустрии страны с момента снятия большей части международных санкций в начале 2016 года.

Договор был заключен на 20 лет. По словам гендиректора Total Патрика Пуянне, инвестиции компании будут проводиться в «строгом соответствии с местными и международными законодательными нормами».

Total вернулась в Иран, где начинала работать еще в 90-х годах. Однако из-за введения санкций в 2012 году крупнейшая нефтяная корпорация континентальной Западной Европы вынуждена была свернуть свой бизнес.

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На первой стадии расходы иностранных инвесторов на разработку месторождения составят около двух миллиардов долларов. В совместном предприятии Total получит контрольный пакет (50,1 процента акций), CNPC — 30 процентов, остальное будет находиться у местной Petropars.

Согласно прогнозу Министерства энергетики Ирана, проект должен обеспечить суммарную выручку в 54 миллиарда долларов исходя из текущих цен. Газ с месторождения пойдет на иранский рынок с 2021 года.

Иран располагается на втором месте в мире по запасам природного газа. При этом объем его добычи сравнительно невелик (около 200 миллиардов кубометров в год) и позволяет обеспечить только внутренне потребление. За счет иностранных инвестиций Тегеран планирует резко увеличить производство газа и тем самым стать одним из крупнейших экспортеров.