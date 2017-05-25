России пообещали место Индии в разработке иранского газового месторождения

Россия вместо Индии может войти в проект газового месторождения Farzad-B в Иране. Об этом заявил министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане, передает ТАСС.

По словам министра, индийская сторона «не смогла представить приемлемое предложение». «Мы обсуждали предложение с индийскими властями. Я обсуждал это с главой МИД Индии, сказал, что мы настаиваем на том, что "красная линия" для нас — экономическая целесообразность», — сказал он.

При этом, как отметил министр, переговоры, несмотря на расхождение в позициях, окончательно не свернуты.

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В апреле 2016 года сообщалось, что Индия и Иран в октябре того же года намерены подписать контракт по разработке газового шельфового месторождения Farzad-B. Отмечалось, что стороны уже договорились о графике реализации проекта.

Консорциум из трех индийских компаний — ONGC Videsh, Oil India и Indian Oil открыл в Иране месторождение Farzad-B в 2008 году, напоминает РИА Новости. Запасы газа составляли 12,8 триллиона кубических футов. Разработка месторождения не началась из-за действовавших тогда санкций против Ирана.

