Посетители ресторана избили официантку за медленный сервис

Видео: Daily Mail

В китайском городе Хэнъян, провинция Хунань, посетители ресторана избили официантку, которая попросила их сохранять терпение, пока заказ готовят. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Сначала один из посетителей ударил официантку по лицу. Затем женщина, которая пришла вместе с ним, схватила ее за волосы и ударила по голове. Пока они избивали сотрудницу ресторана, другие посетительницы стали бросать в нее посуду со стола.

Официантка не получила серьезных травм. Расследованием нападения занимается полиция. По утверждению владельцев ресторана, правоохранительные органы уже разыскали одного из хулиганов.

В 2016 году сообщалось, что в американском городе Даллас, штат Техас, посетители мексиканского ресторана устроили драку из-за порции чипсов и соуса сальса. Гости заведения посчитали чипсы слишком дорогими и не смогли обменять красный соус на зеленый.

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