«Новая газета» проведет хакатон о миллениалах

Редакция издания «Новая газета» объявила о проведении хакатона, в котором могут принять участие журналисты, программисты и дизайнеры. Мероприятие пройдет 10 и 11 марта в Москве.

Проекты участников будут объединены общей темой — миллениалы. Соревнующиеся выберут одну из предложенных тем, в числе которых: данные о школах и вузах, карьера и профессии, субкультуры, криминал, государство, война, церковь и конфликт поколений.

К созданию проекта можно будет приступить как в составе команды, так и в одиночку. В работе над историями организаторы предложат участникам использовать не только статистику соцсетей, данные веб-сервисов и приложений, но и сведения из государственных баз данных.

Также участникам помогут менторы — профессиональные журналисты и эксперты по обработке и визуализации данных. Целью проекта является создание журналистских материалов, которые могут быть опубликованы в «Новой газете».